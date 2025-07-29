Suriye’de gerilim tırmanıyor: 133 aşiretten SDG’ye bildiri iddiası

Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Konseyi, YPG/SDG kontrolündeki bölgelerde siyasi çıkmazın çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu. 133 aşiretin imzaladığı bildiride SDG'nin silah bırakması istendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Suriye’de gerilim tırmanıyor: 133 aşiretten SDG’ye bildiri iddiası
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SURİYELİ AŞİRETLERDEN ÇATIŞMA UYARISI

Suriyeli aşiretler, terör örgütü YPG/SDG’nin kontrolünde olan bölgelerdeki siyasi çıkmazın çatışmaya dönüşebileceği uyarısı yaptı. Şarkul' Avşat’a konuşan Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Konseyi üyesi Şeyh Hamud Ferec, aşiretlerin Suriye devletinin kararlarına bağlılığını vurgulayarak, hiçbir tarafın ‘bölgeyi gelişigüzel bir savaşa bulaştırmak’ istemediğini belirtti.

SİYASİ ÇÖZÜM OLMAZSA ÇATIŞMA KAÇINILMAZ

Suriye hükümeti ve YPG arasında anlaşmazlık sürdükçe bölgede hareketlilik de artıyor. Suriyeli aşiretler bu kuzeyde YPG/SDG kontrolündeki bölgeler için uyardı. Şarkul Avşat’a konuşan Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Konseyi üyesi Şeyh Hamud Ferec “Siyasi bir çözüme ulaşılmadığı takdirde olaylar çatışmayı beraberinde getirir” dedi.

Haberde, Suriye’nin kuzeyinde artan gerginlik sonrası Rakka, Deyrizor ve Haseke bölgesindeki bazı kurumların ABD, Fransa ve Suriye Dışişleri Bakanlığına notlar ilettiği belirtildi. Notlarda SDG’nin bölgede kendisinin otorite olarak dayattığı ve aşiretlerin bundan rahatsız olduğu kaydedildi. Gönderilen bu bilgilendirme notunda bazı taleplerin de yer aldığı görüldü. Taleplerde SDG’nin askeri kurumlarıyla birlikte lağvedilerek tüm kurumların devlete iade edilmesi istendi.

“BÖLGEDE AŞİRETLER ALARM DURUMUNDA”

Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Konseyi üyesi Şeyh Hamud Ferec’e SDG’nin silahlarını teslim etmesi istenilen ve 133 aşiret tarafından imzalandığı iddia edilen bildiri de soruldu. Ferec, “İmzacıların açık isimleri yer almıyor fakat bu bölgelerde aşiretler alarm durumunda” değerlendirmesi yaptı.

ŞAM-PARİS GÖRÜŞMESİ NEDEN ERTELENDİ?

Ferec, Şam ile SDG arasında Paris'te yapılması beklenen ve ertelendiği söylenen toplantının, Şam'ın toplantıyı Fransa'da yapmak istememesi ve aşiretlerin SDG'nin yanında yer alma konusundaki çekinceleri nedeniyle iptal edildiğini söyledi. SDG’ye yakın kaynaklar ise toplantının ertelendiğini, daha sonra yapılmasının beklendiğini belirtti.

MAZLUM ABDİ, AŞİRET LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan YPG lideri Mazlum Abdi ve beraberindeki heyet Haseke’de Deyrezor'un önde gelen aşiret liderleriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda Abdi’nin ortak çalışmaya vurgu yaptığı belirtildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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