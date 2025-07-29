Mersin'de suç örgütüne şafak operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

Mersin'de polis ekipleri, dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik özel harekât destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, yüklü miktarda para ve banka kartı ele geçirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Mersin'de suç örgütüne şafak operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
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Mersin'de polis ekiplerince dolandırıcılık faaliyetleri yürüten suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, başkalarına ait banka kartları ve 683 bin TL ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takipli çalışmalar sonucunda bir suç örgütünü deşifre etti.

Yapılan çalışmalarda, örgüt üyelerinin dolandırıcılık amacıyla ağına düşürdükleri mağdurların banka hesaplarını para karşılığında satın aldıkları ve bu hesaplar üzerinden yasa dışı işlemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Özel Harekât ve dron destekli operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, farklı kişilere ait banka kartları ve 683 bin TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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