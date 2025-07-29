Manisa’nın Gördes ilçesinde zirai yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde zirai alanda yangın çıktı. Yangının saat 14.40 sıralarında başladığı bildirildi.

Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangına hızlıca müdahale edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Gördes ilçemiz Salur Mahallesi'nde bugün saat 14.40'da meydana gelen zirai alan yangınına ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. Yangının büyümesini önlemek ve kısa sürede kontrol altına alabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, Yangın Risk Azaltma Planı kapsamında belirlenen takviye ekip ve müdahale araçları bölgeye sevk edilmiştir.”

Valiliğin açıklamasına göre yangına 3 hava aracı, 8 söndürme aracı ve 1 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.