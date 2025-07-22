İstanbul’da IŞİD operasyonu: Eş zamanlı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen, örgüt adına finansal transferlerde “kurye” olarak faaliyet yürüttüğüne dair kuvvetli şüphe bulunan ve bu faaliyetlerle bağlantılı zanlıların kimliklerini belirledi.

Yürütülen çalışmaların ardından 3 ilçede tespit edilen 9 adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız bir tabanca ve 865 mermi ele geçirildi.