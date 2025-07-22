İstanbul’da su seviyesi kritik seviyede! Baraj doluluk oranları 22 Temmuz

İstanbul’a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 60’ın altına düştü. İSKİ’nin 22 Temmuz tarihli verilerine göre, kentteki genel doluluk oranı yüzde 57,07 olarak açıklandı. En düşük seviye Istrancalar’da görüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul’da su seviyesi kritik seviyede! Baraj doluluk oranları 22 Temmuz
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Küresel ısınmanın etkileri İstanbul’da su kaynaklarını tehdit etmeye devam ediyor. Kente içme suyu sağlayan 10 barajda toplam doluluk oranı 22 Temmuz itibarıyla yüzde 57,07’ye kadar geriledi. İSKİ’nin paylaştığı güncel verilere göre, en düşük seviye yüzde 30,47 ile Istrancalar Barajı’nda, en yüksek seviye ise yüzde 73,48 ile Elmalı Barajı’nda kaydedildi.

Uzmanlar, yaz aylarının kurak geçmesi halinde su seviyelerinde daha da düşüş yaşanabileceğini belirtiyor. Yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi durumunda ise barajlardaki doluluk oranının toparlanabileceği ifade ediliyor.

22 TEMMUZ 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, 22 Temmuz Salı günü itibarıyla İstanbul’daki barajlarda ölçülen doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: %60,08
Darlık Barajı: %66,74
Elmalı Barajı: %73,48
Terkos Barajı: %60,84
Alibey Barajı: %41,24
Büyükçekmece Barajı: %54,66
Sazlıdere Barajı: %46,11
Istrancalar Barajı: %30,47
Kazandere Barajı: %51,67
Pabuçdere Barajı: %52,32

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