İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 21 kişi tutuklandı, 2 otele el kondu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgiye göre, örgütün elebaşı Ü.E. olmak üzere 26 şüpheli yakalandı.

24 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyon, İstanbul'daki 24 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında örgüt lideri Ü.E. de bulunuyor.

SİLAHLI SALDIRI, CİNAYET VE ZORLA EL KOYMA İDDİASI

Şüphelilerin çok sayıda iş yerine silahlı saldırı düzenlediği, İstanbul’da işlenen bir cinayet olayına karıştıkları ve bazı iş insanlarına ait mülklere zorla el koydukları belirlendi.

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 26 şüpheliden 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında,



– Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

– Kasten öldürme

– Silahla tehdit

– Silahla kasten yaralama

– Nitelikli yağma

– 6136 sayılı kanuna muhalefet

yer alıyor.

16.2 MİLYON DOLARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 16.2 milyon dolar değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Bunlar arasında 2 otel, nakit döviz, taşınır mal varlıkları yer aldı.

SİLAHLAR VE BALİSTİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet balistik yelek ve çok sayıda kesici-delici alet de güvenlik güçlerince ele geçirildi.