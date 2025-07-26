30 yıl hapis yatan Veysi Aktaş İmralı Cezaevi’nden tahliye edildi

2015 yılından bu yana İmralı F Tipi Cezaevi’nde tutulan Veysi Aktaş, 31 yıl 3 ay süren tutukluluğun ardından 25 Temmuz’da tahliye edildi. Aktaş’ın tahliyesi daha önce üç kez ertelenmişti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
30 yıl hapis yatan Veysi Aktaş İmralı Cezaevi’nden tahliye edildi
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İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan Veysi Aktaş, 25 Temmuz 2025 tarihinde tahliye edildi. Aktaş, cezaevinde geçirdiği toplam 31 yıl 3 ayın ardından serbest kaldı.

Aktaş, 28 Nisan 2024 tarihinde yasal olarak 30 yıllık cezasının infazını tamamladı, ancak İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla tahliyesi bir yıl ertelendi. Bir yılın ardından tahliyesi bu kez de 3 ay süreyle ikinci kez ertelendi.

Toplamda bir yıl 3 ay ertelenen tahliyesi 25 Temmuz’da yapıldı.

2015'TE İMRALI’YA SEVK EDİLDİ

Veysi Aktaş, 2013–2015 yılları arasındaki “çözüm süreci” döneminde, 2015 yılında “Sekreterya” görevi için Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran ile birlikte İmralı Adası’na sevk edildi.

Daha önce Kırıkkale Cezaevi’nde bulunan Aktaş, o tarihten bu yana İmralı F Tipi Cezaevi’nde tutuluyordu.

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