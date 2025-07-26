İskenderun’da 2 asker şehit oldu: MSB'den açıklama geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı’nda yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan 7 askerden 2’si şehit oldu. MSB, ölüm nedenlerini ve başlatılan idari tahkikatı açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İskenderun’da 2 asker şehit oldu: MSB'den açıklama geldi
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde temel askerlik eğitimi alan 7 asker yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen askerlerden Semih Erdoğan (29) ve Hayrullah Halit Karaman (29), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili açıklama yaparak idari tahkikat başlatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan yedi silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır.

İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır. Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz.”

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