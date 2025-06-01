İstanbul'da Yeşilayın bisiklet turunda sağlıklı yaşam için pedal çevrildi

Yeşilay’ın bu yıl 12’ncisini düzenlediği geleneksel bisiklet turu, İstanbul’da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sirkeci’deki Sepetçiler Kasrı'ndan başlayan ve Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe güzergahını izleyen sporcular, yine başlangıç noktasında turlarını tamamladı. Etkinlik kapsamında düzenlenen çekilişte 10 kişiye bisiklet hediye edildi.

Etkinlik sonrası konuşan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bisiklet turunun Yeşilay’ın marka faaliyetlerinden biri olduğunu belirterek, “Pedallı yaşam, bizi sağlıklı yaşama noktasında çok cesaretlendirecek ve güçlendirecek” dedi. Dinç, yıl boyunca İstanbul'da düzenli turlar yaptıklarını ve bu geleneği 81 ilde eş zamanlı hale getirerek on binlerce kişiye ulaştıklarını vurguladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise, “Toplumun kötü alışkanlıklardan kurtulmasıyla ilgili çok önemli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz” diyerek, bu tür farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.