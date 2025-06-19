İstanbul'da YKS günü sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrenci ve sınav görevlilerine önemli bir destek sağlayacağını duyurdu. Toplu ulaşım araçları sınav süresince ücretsiz olacak, 38 ilçedeki okullarda ise kumanya dağıtılacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da YKS günü sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 21-22 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak öğrenciler ve sınav görevlileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Öğrenciler, görevlilere sınav giriş belgelerini göstererek bu imkandan faydalanabilecek.

Açıklamada, “İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve şehir hatları vapurları ücretsiz ulaşım kapsamında olacak” bilgisi paylaşıldı.

Uygulama sınav saatinin 2 saat öncesini ve sonrasını kapsayacak.

38 İLÇEDE 38 OKULDA KUMANYA DESTEĞİ

İBB, ulaşım desteğinin yanı sıra öğrencilere beslenme desteği de sağlayacak. Sınav süresince İstanbul genelinde 38 ilçede belirlenen 38 okulda sınava girecek öğrencilere kumanya dağıtımı yapılacak.

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