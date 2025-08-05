İsveç, Norveç ve Danimarka NATO'nun Ukrayna projesine 500 milyon dolar katkı sağlayacak

Stockholm merkezli açıklamaya göre, üç İskandinav ülkesi, Ukrayna'nın ABD'den silah alabilmesi için NATO öncülüğünde kurulan girişime toplamda 500 milyon dolar aktaracak. Silahlar arasında Patriot füzeleri de bulunuyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İsveç, Norveç ve Danimarka NATO'nun Ukrayna projesine 500 milyon dolar katkı sağlayacak
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İsveç, Norveç ve Danimarka, Ukrayna'nın Rusya’ya karşı savunma kapasitesini artırmak amacıyla oluşturulan NATO destekli girişime toplamda 500 milyon dolarlık katkı sağlayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde kurulan bu yeni NATO mekanizması kapsamında, Ukrayna’nın ABD’den Patriot füzeleri dahil çeşitli silah sistemlerini satın alabilmesi hedefleniyor. Üç ülkenin katkı detayları şöyle açıklandı: Danimarka yaklaşık 90 milyon dolar, Norveç 146 milyon dolar, İsveç ise 275 milyon dolarlık destek sağlayacak. İsveç’in desteği, Patriot füzeleri ve tanksavar mühimmatlarını da kapsayan geniş bir paketi içeriyor.

Norveç Savunma Bakanı Tore O. Sandvik, “Bu katkıyla Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu teçhizata hızla ulaşmasını sağlamayı, aynı zamanda NATO iş birliğini güçlendirmeyi ve Ukrayna şartlarında barışı güvence altına almayı amaçlıyoruz” dedi.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise paranın derhal gönderileceğini ve ilerleyen süreçte ek fon sağlanabileceğini belirtti.

Söz konusu yeni mekanizmanın koordinasyonunu NATO üstlenecek. Yaklaşık 500 milyon dolarlık yardım, Ukrayna’nın savunma ihtiyaçlarına göre şekillendirilerek teslim edilecek.

ABD Başkanı Trump, 11 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya gönderilecek askeri ekipmanların önce NATO’ya teslim edileceğini ve maliyetinin tamamının NATO tarafından karşılanacağını söylemişti. Trump, “NATO'ya silah gönderiyoruz ve NATO bu silahların parasının yüzde 100'ünü ödüyor. Yani yaptığımız şey, silahlar aslında NATO’ya gidiyor ve NATO da bu silahları Ukrayna’ya veriyor” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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