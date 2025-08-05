İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ulusal Kanal'da gazetecilerin sorularını yanıtlayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 7 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.30’da Ulusal Kanal’da yayınlanacak olan “Ulusal Özel” programına konuk olacak. Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ulusal Kanal'da gazetecilerin sorularını yanıtlayacak
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanacak “Ulusal Özel” programına konuk oluyor. 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak programda, Cemil Tugay gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Programda Ulusal Kanal Ege Bölge Temsilcisi Muhammed Çopur, SKM TÜRK TV İmtiyaz Sahibi Yusuf Aktaş ve Avrupa Gazeteciler Derneği İzmir Başkanı Bora Koçu, Cemil Tugay’a yöneltecekleri sorularla gündemi masaya yatıracak.

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