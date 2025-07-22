İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 30 kişiye tahliye kararı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA 30 TAHLİYE

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan kamu davasında önemli bir gelişme yaşandı. Araç ve iş makinesi kiralama ihaleleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 30'u tutuklu 56 kişi hakkında hazırlanan iddianameyle açılan davada, tensip işlemleri sonucunda 30 kişi tahliye edildi.

2023 ve 2024 yıllarında “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi” ile “Kent Temizliği Şube Müdürlüğü” kapsamındaki hizmet alımı ihalelerinde “edimin ifasına fesat karıştırmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma sonrası açılan kamu davasında, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tahliye kararı verdi.

ÜST DÜZEY İSİMLER DE LİSTEDE

Tahliye edilen isimler arasında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz da yer alıyor.

Ancak Heval Savaş Kaya hakkında, kooperatif dosyasından alınan tutukluluk kararı devam ettiği için cezaevinden çıkış yapılamadı.

DÜN DE 20 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Bir gün önce, İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi de “Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması” işlerine dair açılan davada 20 sanık için tahliye kararı vermişti.

Soruşturma sürecinde adli kontrolle serbest bırakılan 20 sanıkla ilgili bazı yükümlülükler kaldırıldı. Ancak yurt dışına çıkış yasağı gibi kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmedildi.

TAHLİYE EDİLEN İSİMLER

Ege Saati’nde yayımlanan listeye göre adli kontrol şartıyla tahliye edilen 30 isim şöyle:

Akın Geyik, Alper Sualp, Bahar Wölfler, Belis Bora Gaşgil, Bilge Avcıoğlu, Cihan Malhatun, Engin Güzel, Ethem Kara İbrahimoğlu, Gökhan Bozokalfa, Hakan Çağlı, Halil Evren, Halil Gündoğdu, Halil Karataş, Hatice Alev Yavuz, Haydarhan İzgin, Heval Savaş Kaya, Hikmet Sunal, Hüseyin Çavdar, İbrahim Okan Küçük, Kamil Usta, Kerem Yasa, Mehmet Hanifi Mert Yılmaz, Mehmet Kadir Kahya, Onur Yıldırım, Ömer Tolga Yaman, Özgür Türkeku, Seda Yılmaz, Ulaş Güzel, Yakup Gök