Kaan Kazgan özür diledi

Bir süredir sosyal medya üzerinden atışan Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan, dün akşam saatlerinde Tuzla’da boş bir arazide kavga etmişti. Kavgada Savaş Cebeci’nin suratı kanlar içinde kalmıştı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kavga eden ikili ifade verdi.

Kaan Kazgan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

- Savaş cebeciyle yaptığımız ring dışı mücadeleden dolayı adli mercilerce resen başlatılan soruşturmaya göre ifade verdik. Gözaltına alındığımız haberler doğru değildir. Yine de kamuoyunu bu şekilde rahatsız edebilecek çirkin görüştüler oluşturduğumuz için üzgünüm, herkesten özür diliyorum. Biz sporcular olarak gençleere daha düzgün örnek olmamız gerekiyordu. Tekrar özür diliyor gençlerin bu tarz hareketleri örnek almamaları gerektiğini düşünüyorum.