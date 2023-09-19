Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin ifadeleri alındı

Bir süredir sosyal medya üzerinden atışan Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan, dün akşam saatlerinde Tuzla’da boş bir arazide kavga etmişti. Kavgada Savaş Cebeci’nin suratı kanlar içinde kalmıştı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kavga eden ikili ifade verdi.

“KAVGA ETMEDİK, SPOR MÜSABAKASI YAPTIK”

Edinilen ilk bilgilere göre, Kaan Kazgan’ın ifadesinde, “Kavga etmedik, spor müsabakası yaptık” dediği iddia edildi. Savcılık olayla ilgili evrakın hazırlanması ve tamamlandıktan sonra da adliyeye gönderilmesini talep etti. İkili ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.