Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin ifadeleri alındı

Önceki gün Tuzla’da sokak ortasında kavga eden Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan, ifade verdi. Savaş Cebeci'nin ifadesi hastanede alınırken, Kaan Kazgan ise öğlen saatlerinde ifade verdi.

Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin ifadeleri alındı
Son Güncelleme:

Bir süredir sosyal medya üzerinden atışan Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan, dün akşam saatlerinde Tuzla’da boş bir arazide kavga etmişti. Kavgada Savaş Cebeci’nin suratı kanlar içinde kalmıştı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kavga eden ikili ifade verdi.

“KAVGA ETMEDİK, SPOR MÜSABAKASI YAPTIK”

Edinilen ilk bilgilere göre, Kaan Kazgan’ın ifadesinde, “Kavga etmedik, spor müsabakası yaptık” dediği iddia edildi. Savcılık olayla ilgili evrakın hazırlanması ve tamamlandıktan sonra da adliyeye gönderilmesini talep etti. İkili ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Savaş Cebeci kimdir? Kaan Kazgan ile neden kavga etti?Savaş Cebeci kimdir? Kaan Kazgan ile neden kavga etti?Kimdir?
Kaan Kazgan kimdir? Kaan Kazgan Savaş Cebeci olayı nedir?Kaan Kazgan kimdir? Kaan Kazgan Savaş Cebeci olayı nedir?Kimdir?
# savaş cebeci kimdir # kaan alkan savaş cebeci kavgası
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum!
Altın fiyatlarında son durum!
Mutfağınızda bu gereçler zehir saçıyor!
Mutfağınızda bu gereçler zehir saçıyor!
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin ifadeleri alındı
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin ifadeleri alındı
Doping etkisi yapan karışım! Kahvaltıda 5 besinden oluşan şifa deposu
Doping etkisi yapan karışım! Kahvaltıda 5 besinden oluşan şifa deposu
Döviz almak için doğru zaman mı? 19 Eylül döviz fiyatlarında son durum...
Döviz almak için doğru zaman mı? 19 Eylül döviz fiyatlarında son durum...
Öne Çıkanlar Özgür Özel'in Geçmişi ve Soru İşaretleri! [HDP] | Ali Fuat Gökçe Özgür Özel'in Geçmişi ve Soru İşaretleri! [HDP] | Ali Fuat Gökçe Whatsapp kanal özelliği silme işlemi nasıl yapılır? Whatsapp kanal özelliği silme işlemi nasıl yapılır?