Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 2023 seçimleri sonrasında oluşturdukları Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 50’nci toplantısını tamamladıklarını belirterek kabine toplantısında kritik konuların ele alındığını söyledi.

Türkiye’yi hedefleriyle buluşturma çabalarının hız kesmeden sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısından bu yana yoğun bir mesai dönemi geçirdiklerini aktararak, “İçeride toplu açılış törenleri ve il ziyaretleri, dışarıda uluslararası zirveler ve seyahatlerle hizmet mücadelesini kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

YARGIMIZ ADALETİN TECELLİSİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYOR

“Ana muhalefet partisiyle aramızdaki ufuk, vizyon, zihniyet farkı, yaşanan her gelişmede kendini daha net belli ediyor. Milletim şunu bilsin: Dünyanın içinden geçtiği sancılı dönemde Türkiye, liyakatli kadroların riyasetindedir; emin ve ehil ellerde güvendedir. Yasamada Cumhur İttifakı olarak tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışıyoruz. Yürütmede, kabine üyelerimiz ve bürokratlarımızla ülkemizin sorunlarına çözüm yolları geliştiriyoruz. Yargımız, kendi alanında anayasanın çizdiği sınırlar çerçevesinde adaletin tecellisi için gayret gösteriyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kazandırdığı istikrarın önemine vurgu yaparak, “Batılı ülkelerin yönetim bunalımıyla yüzleştiği bugünlerde, istikrar ve güven ikliminin değerini milletçe daha iyi anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dünyada birçok ülkenin başına gelse yerle bir olacağı krizleri, biz 86 milyonun kılına dahi zarar gelmeden başarıyla yönetiyoruz. Son asrın en ciddi sağlık krizinden Rusya-Ukrayna savaşına, bölgemizdeki çatışmalardan ticaret ve gümrük savaşlarına kadar birçok meselede bunu gördük. Tuzağa düşmedik, oyuna gelmedik.”

“Dün bizi hem koronavirüs salgınında hem Rusya-Ukrayna krizinde insafsızca yerenler, bugün utangaç da olsa hak verir noktaya geldiler. Dün bizi Avrupa’dan uzaklaşmakla suçlayanlar, bugün dengeli politikalarımıza övgüler diziyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yürütülen diplomasiye ilişkin olarak,

“Gazzeli mazlumların yükünü azaltan her çaba bizim için değerlidir. Bunu sadece ‘ateşkes imzaladılar’ diyerek küçümsemek kimsenin haddi de hakkı da değildir.”

dedi.

SURİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ GÜÇLENİYOR

“Türk milleti kardeşlik ve komşuluk sınavını başarıyla verdi. Suriye ile ilişkilerimiz güçleniyor. Suriye’de istikrar kökleştikçe her şey çok daha iyi olacak.”

“Gazze’nin vatanlarını savunan evlatlarına terörist iftirası asla atmadık. Birilerine şirin gözükmek uğruna Filistin direnişine kara çalmadık. 102 bin tonu bulan insani yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk.”

Erdoğan, 350’ye yakın TIR’ın Gazze’ye giriş yaptığını, 400’den fazla TIR’ın giriş için beklediğini, ayrıca 900 ton yardım taşıyan 17’nci “İyilik Gemisi”nin bölgeye gönderildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki Nadir Toprak Elementleri Sahası hakkında detaylı bilgi verdi:

694 MİLYON TON NADİR ELEMENT

“Eskişehir’de bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda, yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri, barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak tespit edildi. Bu saha, dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. 17 nadir toprak elementinden 10’unun bulunduğu Beylikova Sahası’nda yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor.”

“İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz Eti Maden Pilot Üretim Tesisini devreye aldık. Beylikova’daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi söz konusu değildir. Kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor.”

Erdoğan, enerji alanında yürütülen çalışmalara değinerek:

“Akkuyu Nükleer Santrali’nde ilk elektriği çok yakın bir zamanda üreteceğiz. Akkuyu dışında nükleer ajandamızda başka projelerimiz de bulunuyor. Ana muhalefetin balıkları öne sürerek yaptığı eleştirilere aldırmadan nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz.”

“Sakarya Gaz Sahası’ndan şu anda 4 milyon hanemizin doğalgaz ihtiyacını karşılıyoruz. Bu sayı 2026’da 8 milyona, 2028’de 16 milyona çıkacak.”

BATI’NIN TAKİP ETTİĞİ BİR ÜLKE KONUMUNDAYIZ

“Türkiye, dış politikasındaki barıştan, diyalogdan, adaletten ve çözümden yana aktif tutumuyla günden güne vazgeçilmez bir oyuncu haline geliyor. Özellikle çatışma çözümlerinde Batı’yı takip eden değil, Batı’nın takip ettiği bir ülke konumundayız.”

“Suriye ihtilafında 13,5 yıl boyunca duruşumuzu asla bozmadık. Suriyeli mazlumları zalimlerin insafına bırakmadık. Ana muhalefetin övgü yağdırdığı Batılı ülkeler mültecileri almamak için tel örgülere sığınırken biz kardeşlerimizi bağrımıza bastık.”

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışı ve Rize-Trabzon programlarına da değinerek, Türkiye’nin enerji, maden, dış politika ve insani diplomasi alanlarında “kararlılıkla” ilerlediğini vurguladı.