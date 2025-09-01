Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara destek: Bakan Göktaş Balıkesir’de rakamları paylaştı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret eden Göktaş, kentte geçen ay meydana gelen depremin yaralarının dayanışma içinde sarılmaya devam edildiğini belirterek vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurguladı. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Göktaş, ilde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

237,8 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda insanı merkeze alan bir anlayışla hizmet verdiklerini kaydeden Göktaş, şunları söyledi: “Toplumun her kesimine yönelik çalışmalarımız ve hizmetlerimiz var. Sosyal hizmetlerin en etkili, en hızlı, en kaliteli şekilde ulaşmasını sağlamak bizler için çok değerli. 81 ilimizde olduğu gibi Balıkesir’de de aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Son 23 yılda Balıkesir’de 237,8 milyar liralık yatırım yaptık, Bakanlık yatırım ve desteklerimiz ise 13,5 milyar lira.”

Göktaş, kentte 42 kuruluşla kadına, çocuğa, engelliye ve yaşlıya destek sunduklarını, 7 sosyal hizmet merkezinde vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

KADINLARA VE AİLELERE DESTEK

Bakan Göktaş, ASDEP personelinin 2025’in başından bu yana 10 bin 62 hane ziyareti gerçekleştirdiğini, toplamda ise 86 bin 626 haneye ulaşıldığını belirtti.

“8 aile destek merkezimizle kadınların her daim yanındayız.” diyen Göktaş, özellikle kadınların mesleki becerilerini geliştirmeye önem verdiklerini söyledi. Balıkesir’de kadınlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulduğunu, 21 kadın kooperatifine destek sağlandığını kaydetti.

Engelli ve yaşlıların hayata aktif katılımına önem verdiklerini ifade eden Bakan, finansmanı Bakanlık tarafından sağlanan 7 özel engelli bakım merkezinde 694 engelli bireye, iki huzurevinde ise 262 yaşlıya hizmet verildiğini bildirdi.

Balıkesir’in yaşlanan bir şehir olduğuna dikkat çeken Göktaş, Kepsut, Edremit ve merkezde 4 yatırım projesi bulunduğunu belirtti. “Bir engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezini, bir huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezimizi, bir sosyal hizmet merkezimizi ve İl Müdürlüğü binamızı çok yakın zamanda Balıkesir’e kazandıracağız.” dedi.

383 BİN 691 ANNEYE DOĞUM DESTEĞİ

2025’in “Aile Yılı” ilan edildiğini anımsatan Göktaş, bu kapsamda yürütülen çalışmalara değinerek şu bilgileri verdi:

Aile ve Gençlik Fonu ile gençlere evlilik yolunda destek sağlanıyor. Balıkesir’den 1478 çift bu fona başvurdu.

Güncellenen Yeni Doğum Yardım Sistemi ile Türkiye genelinde 383 bin 691 anneye, Balıkesir’de ise 3 bin 844 anneye doğum desteği sağlandı. Bu kapsamda Balıkesir’e 30,1 milyon liralık kaynak aktarıldı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VURGUSU

Balıkesir’de şehit yakınları ve gazilerle buluşacaklarını açıklayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı: “Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası kapsamında da 81 ilimizde olduğu gibi Balıkesirli şehit yakını ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Bu süreç, şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizle bizzat birlikte inşa ettiğimiz bir süreç. Dolayısıyla bu süreçte onlarla her daim bir araya gelmeye, dün olduğu gibi bugün, yarın da her daim yanlarında olmayı sürdüreceğiz.”

Bakan Göktaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu ziyaretler şehrimizin farklı ihtiyaçlarını, sosyal hizmetlerimizi şekillendirme anlamında da oldukça önemli. Balıkesir’imize kazandıracağımız bütün hizmetlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Devletimizin şefkat elini Balıkesirlilerin her hanesine, her sokağına taşımaya kararlıyız. Bunu yaparken de Türkiye’nin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. El birliğiyle Balıkesir’in gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz.”