Kalp krizi geçiren 24 yaşındaki intörn doktor hayatını kaybetti

Hatay’da görev yapan 24 yaşındaki intörn doktor Cem Tadal, ameliyattan çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Genç doktorun annesini 8 ay önce trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kalp krizi geçiren 24 yaşındaki intörn doktor hayatını kaybetti
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan 24 yaşındaki intörn doktor Cem Tadal, 24 Temmuz’da ameliyattan çıktığı sırada hastane asansöründe fenalaşarak yere yığıldı. Meslektaşlarının ilk müdahaleyi yaptığı Tadal'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Kalp krizi sonrası hemen ameliyata alınan genç doktor, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı gün hayatını kaybeden Tadal’ın ölümü sağlık camiasında üzüntü yarattı.

Yıl sonunda Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) hazırlanan Cem Tadal’ın, 8 ay önce motosiklet kazasında annesi Zührelcebin Tadal’ı kaybettiği öğrenildi. Genç doktor, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi Mezarlığı’nda, annesinin mezarının yanına defnedildi.

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