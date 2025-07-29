Putin ile Netanyahu telefonda görüştü: Gündemde Suriye ve İran vardı

GÖRÜŞMENİN MERKEZİNDE ORTA DOĞU VE İRAN VARDI

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonla görüştü. Görüşmede Orta Doğu’daki güncel gelişmeler ele alındı. Putin, bölgedeki sorunların yalnızca barışçıl yollarla çözülebileceğine inandıklarını vurguladı.

Putin’in, Suriye’nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ifade ettiği; ülkedeki tüm etnik ve dini grupların meşru haklarına saygı duyulmasıyla iç siyasi istikrarın güçlendirilmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Görüşmede İran’daki gelişmelerin de ele alındığı, Rusya’nın İran’ın nükleer programıyla ilgili sorunların müzakere yoluyla çözülmesi için çaba göstermeye hazır olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise görüşmenin ana gündeminin İran’daki durum olduğu belirtildi. Netanyahu’nun bölgedeki güvenlik gelişmeleri konusunda Putin’e bilgi verdiği ifade edildi.