Kamuda tasarruf tedbirleri gençlerin hayalini suya düşürdü

Hükümete göre emekli de memur da kambur. Tasarruf tedbirleri kapsamında memur olmak isteyen biri ya birinin ölmesini, ya istifa etmesini ya da emekli olmasını bekleyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, personel harcamalarının sürekli harcama gerektirdiğini ifade etti.

Editör: Haber Merkezi

Hükümetin tasarruf adı altında açıkladığı tedbirler milyonlarca gencin hayallerini suya düşürdü. Önce emekliler şimdi de kamu personeli bütçeye yük olarak nitelendirildi.

Bir televizyon programında Kamuda Tasarruf Paketiyle ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuya personel alımına sınır getirildiğini belirtti.

"Emekli sayısı, vefat edenler, istifa vs... Tüm bunların toplamı kadar, yani ne kadar eksildiyse o kadar, yine istihdam edilebilecek kamuda."

Tasarruf tedbirleri kapsamında memur olmak isteyen biri ya birinin ölmesini, ya istifa etmesini ya da emekli olmasını bekleyecek.  Cevdet Yılmaz, sürecin bütçeye göre şekilleneceği mesajını da verdi.

"Her yılın bütçesi içinde o yıla ilişkin ihtiyaçlar genel olarak değerlendirilerek belirlenecek sayılar, onunla ilgili belirlenecek sayılar."

Gençler ise Hükümetin istihdamı daraltan adımlarına karşı Türkiye'ye hizmet vermek istiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kamuda Tasarruf Paketi # memur alımı # gençlik
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