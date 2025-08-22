Kassam Tugayları Han Yunus ve Refah’ta İsrail askerlerini vurdu

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin güneyinde İsrail ordusuna ait birlikler ve araçlara yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Kassam Tugayları’nın Telegram hesabından yapılan duyuruda, Han Yunus’un güneyindeki Morag Koridoru yakınlarında bulunan değirmen bölgesinde bir grup İsrail askeri ile araçlarının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Refah’ın batısındaki İsveç köyünün güneyinde yer alan Philadelphi Koridoru’nda İsrail askerleri ve araçlarının kısa menzilli “Rajum” roketleriyle vurulduğu kaydedildi.

Refah’ın güneybatısında bulunan bir komuta-kontrol merkezi ile bir askeri topluluğun da aynı tip roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

Saldırılarda İsrail ordusu saflarında can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.