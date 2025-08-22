Duvarlardan çatırdama sesleri geldi! İstanbul’da iki bina boşaltıldı

İstanbul Büyükçekmece’de apartman sakinlerinin duvarlardan ses geldiği ihbarı üzerine 4 katlı ve 3 katlı iki bina tahliye edildi. Toplam 7 daire boşaltılırken, binaların durumu gündüz yapılacak incelemeyle netleşecek.

Yayınlanma:

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde gece saatlerinde paniğe yol açan bir olay yaşandı. Ulus Mahallesi Leylek Sokak’ta bulunan 4 katlı ve 3 katlı bitişik haldeki iki binadan sesler geldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından iki binanın tahliye edilmesine karar verdi. Toplamda 7 daire boşaltılırken, binaların çevresinde polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca binalara girişler yasaklandı.

Bina sakinlerinden Ekrem Coşkun, yaşadıkları paniği şu sözlerle anlattı:

“Komşular bağırmasa haberimiz olmayacaktı. 3. katta ses duyduk. Çocuk düştü sandık, o yüzden aldırış etmedik. Komşular bağırdı ‘Ev yıkılıyor’ diye, o zaman aşağıya indik.”

Tahliye edilen binaların durumu, gündüz yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

