Kayıt dışı çalışanlara denetim! 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza kesildi

1,5 YILDA 3,5 MİLYAR LİRALIK KAYIT DIŞI CEZASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında 2024 Ocak ile 2025 Haziran ayları arasında 165 bin 816 iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 769 iş yerinin herhangi bir tescili bulunmadan faaliyet gösterdiği ve 31 bin 355 çalışanın kayıt dışı şekilde istihdam edildiği belirlendi.

Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle iş yerlerine toplam 3 milyar 460 milyon 643 bin 412 lira idari para cezası kesildi.

Bakanlık, çalışanların SGK’ya hiç bildirilmemesi ya da çalışma süresi ve ücretlerinin eksik gösterilmesi gibi durumlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.