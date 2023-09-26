Kayseri'de DEAŞ Operasyonu! 8 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, 8 kişinin terör örgütü üyesi olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü.