Kayseri'de DEAŞ Operasyonu! 8 Gözaltı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, 8 kişinin terör örgütü üyesi olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü.