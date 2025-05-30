Kemal Kılıçdaroğlu: Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kemal Kılıçdaroğlu: Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum
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Kılıçdaroğlu, "Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur" başlıklı paylaşımında, linç kampanyaları, ölüm tehditleri ve partiden gelen eleştirilere dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

"20 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Kurultayımızın üzerinden henüz iki hafta geçmeden, kurultayla ilgili bazı iddialar kamuoyuna yansıdı. O gün yayımladığım videoda, partimizi korumak adına gerekli her hususu açık ve kararlı şekilde dile getirdim.

Ancak o tarihten itibaren, kimliklerini gizleyen organize trol hesapları aracılığıyla sistematik bir linç kampanyasının hedefi oldum. Can güvenliğime yönelik ciddi tehditler alıyorum. Elektrik direğine asılmakla tehdit edilmekten, silahla vurulmak istenmeye kadar uzanan tehditler söz konusu.

Bu tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelerek geniş bir cephe oluşturdu. Sahte sosyal medya hesaplarından fonlanan sözde akademisyenlere ve mesleklerini iftira ve manipülasyonla kirleten bazı gazetecilere kadar farklı kesimler bu saldırının içinde yer alıyor. Ne yazık ki siyasi çıkarları uğruna bir zamanlar benimle birlikte yürüyen bazı siyasetçiler de bu koroya katıldı.

Hepsi, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, dahlim bulunmayan konularda konuşmamı talep ediyor.

Biz ise milletimizin gerçek gündeminden sapmadan yolumuza devam etmek zorundayız. Şahsi değil, kamusal sorumluluğa; dedikoduya değil, hakikate odaklanmalıyız. Ben polemikle değil, halkla konuşan bir siyasetçiyim. Beni tanıyan herkes bilir ki gerçek neyse onu çekinmeden, eğip bükmeden dile getirmekten asla vazgeçmem.

Bana elektrik direğine asılmakla tehdit edenlere, silahla vurulmamı isteyenlere, yakılmama, taşlanmama ve sindirilmeme çalışanlara sesleniyorum: Sizden korkan, sizden namerttir.

Benden mesaj bekleyen herkese de açıkça söylüyorum; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin birliği ve direnişiyle boğacak güce sahibiz."

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