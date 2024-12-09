Kemal Kılıçdaroğlu kaza geçirdi!

Maddi hasarla sonuçlanan kazada Kılıçdaroğlu ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kızı Azime Aslı Nadir’in eşi Cenk Nadir’in babası Orhan Nadir’in cenazesi için Antalya’ya doğru yola çıkmıştı. Yolculuk sırasında makam aracı kazaya karıştı. Araçta hasar meydana gelirken, Kılıçdaroğlu çifti kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından Kılıçdaroğlu ve eşi, başka bir araçla yollarına devam ederek cenaze törenine katılmak üzere Antalya’ya ulaştı.