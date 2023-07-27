Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı düştü mü? Çok konuşulacak o iddia!

CHP'de değişim krizi sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında gerilim gün geçtikçe tırmanıyor. Bu krizin ardından şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık süresinin dolduğu öne sürüldü. İddiayı CHP Eski Genel Sekreteri Önder Sav ortaya attı. Sav'ın ardından aynı iddia, Yarsav Eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu tarafından ortaya atıldı. T24 sitesine konuşan Eminağaoğlu, “CHP tüzüğünde ve Siyasi Partiler Yasası’nda kurultayların iki yılda bir yapılacağı, en çok bir yıl ertelenebileceği hükmü yer alıyor. CHP, 2022 temmuz ayına kadar kurultayını yapmayarak, kurultayı bir yıl erteleme yoluna gitti. Şimdi kurultay için öngörülen toplam üç yıllık süre dolmuş durumda” ifadelerini kullandı. Eminağaoğlu ayrıca, "Siyasi Partiler Yasası’na göre en çok üç yıl için seçilen genel başkanın genel başkanlık görevi, bu süre dolduğunda kendiliğinden sona eriyor. Yasada, hatta tüzükte bile mevcut genel başkanın görevi, yeni genel başkan seçilip göreve başlayıncaya kadar devam eder şeklinde bir hüküm yer almıyor" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKANLIĞI DÜŞTÜ MÜ? CHP TÜZÜĞÜ NE DİYOR?

Eminağaoğlu'nun iddiasını dayandırdığı yer CHP tüzüğü ve siyasi partiler yasası. Peki konuyla ilgili CHP tüzüğü ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 9-10 Mart 2018 tarihinde toplanan 9. Olağanüstü Kurultayı'nda kabul edilen parti tüzüğün "Parti Örgütü" ana başlığı altında konuyla ilgili belirlenmiş hükümler bulunuyor. Bu bölümün, Genel Başkan alt başlığında genel başkanın görevleri ve nasıl seçileceği belirlenmiş durumda. Tüzüğün ilgili maddesinde, "Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçilir." maddesi açıkça belirtiliyor. Genel Başkanlığın süresinin dolması halinde ise belirlenmiş bir hüküm bulunmuyor.

Yine CHP Tüzüğünün "Kongre ve Kurultay" ana başlığı altındaki "Kurultay" bölümünde, kurultayın nasıl ve ne zaman yapılacağı belirlenmiş durumda. Buna göre CHP'de kurultay iki yılda bir toplanıyor. Bir yıldan fazla ertelenemiyor. Kurultay süresinin geçmesi sonrası yapılacaklar hakkında bir madde tüzükte yer almasa da Genel Başkanlık makamının boşalması durumunda yapılacaklar şu şekilde ifade ediliyor:

Genel Başkanlık boşaldığında, Parti Meclisi yeni Genel Başkanı seçmek için kurultayı en geç (45) gün içinde toplantıya çağırır. Bu süre içinde Genel Başkanlık görevleri, Parti Meclisinde belirlenen Genel Başkan Yardımcısı tarafından yürütülür.

SİYASİ PARTİLER YASASI'NA GÖRE KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANLIĞA DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının düştüğü iddiasının bir diğer dayanağı Siyasi Partiler Kanunu... Yasanın ilgili maddelerine göre siyasi partilerde genel başkanlar, "büyük kongrece gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir." Aynı yasanın devamında ise, "Genel başkan en çok üç yıl için seçilir" ibaresi yer almaktadır. Buna göre bir genel başkanın, kurultay yapılmaksızın görev süresi en çok üç yıl olabilir. Genel Başkanlığın boşalması durumunda uygulanacak hüküm ise şöyle:

Genel başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde, büyük kongre toplanıncaya kadar, merkez karar ve yönetim kurulu partiyi temsil yetkisini kendi içinden seçeceği bir üyeye tevdi eder ve en geç kırkbeş gün içerisinde büyük kongreyi toplantıya çağırır.

KEMAL KILIÇDAROĞLU EN SON NE ZAMAN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı seçildiği son kurultay, 25-26 Temmuz 2020 yılında yapıldı. 28-29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay, pandemi nedeniyle 25-26 Temmuz'a ertelendi. Bu kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde 1318 delegeden 1251'inin oyunu alarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak seçildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

CNN Türk internet sitesinin haberine göre, CHP'den konuyla ilgili açıklama yapıldı. CNN'ye konuşan CHP kurmayları, bu konuda Yargıtay'ın karar verebileceğini belirtti. Kurmaylar ayrıca CHP'nin kurultay sürecine girdiğini hatırlattı.