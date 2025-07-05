Kırmızı bültenle aranan terörist Türkiye’de yakalandı!

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Yürütülen istihbari faaliyetler sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlenen yabancı uyruklu bir terör örgütü mensubu tespit edildi. Şüphelinin yerinin belirlenmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı.

Gizlilikle yürütülen çalışma neticesinde, söz konusu şahıs Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı bulunan şahıs, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.