Köy Enstitüsü mezunu Huriye Saraç hayatını kaybetti: Atatürk’e verilen sözün hikayesi

Köy Enstitüsü'nün sembol ismi öğretmen Huriye Saraç, 92 yaşında hayatını kaybetti. Babasının Atatürk’e verdiği sözle eğitime başlayan Saraç, Köy Enstitüsü hikayesini nesillere aktarmıştı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Köy Enstitüsü mezunu Huriye Saraç hayatını kaybetti: Atatürk’e verilen sözün hikayesi
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Köy Enstitüsü mezunu öğretmen Huriye Saraç, 92 yaşında hayatını kaybetti. Saraç, Köy Enstitüleri’ne başlamasının hikâyesini, “Babam askerde okuma yazma öğrenirken Atatürk’ün gelip ‘Kızın olursa okutacak mısın?’ sorusuna ‘Söz veriyorum’ demiş. Askerde Atatürk’e verdiği sözü tutarak beni okula gönderdi” şeklinde anlatmıştı.

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Cumhuriyet dönemi aydınlanma hareketinin temel taşlarından biri olan Köy Enstitüleri, 71 yıl önce kapatıldı. Özgür, bağımsız ve laik cumhuriyeti geliştirecek yurttaşlar yetiştirme amacıyla kurulan Köy Enstitüleri’nin son mezunlarından olan öğretmen Huriye Saraç, 92 yaşında İzmir’de hayatını kaybetti. Bir çocuğu bulunan Saraç’ın memleketi Afyonkarahisar’da toprağa verilecek.

Huriye Saraç, 27 Ocak 2021’de verdiği bir röportajda isminin verilme sürecini ve Köy Enstitülü olma hikâyesini şöyle anlattı:

“Babam Ahmet Hayri Saraç, 1930 yılında Edirne’de askerlik yaparken aynı zamanda okuma yazma öğreniyordu. Bir gün, Atatürk yanına gelerek omzuna dokundu; babam heyecanla ayağa kalktı. Atatürk, ‘Nerelisin yağız delikanlı?’ diye sordu. Babam ‘Afyonluyum paşam’ diye cevap verdi. Atatürk, evli olup olmadığını sorduğunda babam evli olduğunu ve bir erkek çocuğu olduğunu söyledi. ‘Kızın olursa okutacak mısın?’ sorusuna babam ‘Evet, söz veriyorum’ diye yanıt verdi. Babam askerden dönünce ben dünyaya geldim. Adımı ‘Cumhuriyet’ koymak istemişler ancak köyde telaffuzunun zor olması nedeniyle nüfus memuru, cumhuriyet kelimesinden ‘Huriye’ ismini önerdi ve babam bunu kabul etti.”

“Babam, Atatürk’e verdiği sözü tutarak beni okula gönderdi. Köy Enstitülü olma hikayem böyle başladı. Atatürk’ün vefatını duyunca babamla beraber derin bir üzüntü yaşadık...”

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