Kurban Bayramı müjdesi: Ulaşım yardımı başlıyor, nasıl başvurulur?

Bu destekle, bayramda ailelerinin yanına dönmek isteyen öğrencilerin yol masraflarının önemli bir kısmı karşılanmış olacak.

Yeni uygulamaya göre, öğrenciler yılda iki kez gidiş-dönüş yolculukları için 1.900 TL’ye kadar ödeme alabilecek. Böylece memleket özlemi çeken gençler, bayramı sevdikleriyle geçirme fırsatı yakalayacak.

Destekten faydalanabilmek için bazı kriterler aranıyor. Öğrencinin örgün öğretimde eğitim alıyor olması, ailesinden farklı bir şehirde ikamet etmesi ve 25 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Başvurular 18 yaş ve üzeri gençler tarafından bireysel olarak yapılabilecek. 18 yaşından küçük olanlar ise velileri aracılığıyla başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, ikamet edilen yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla alınacak. Değerlendirme sürecinin yaklaşık bir ay içinde tamamlanması beklenirken, ödemeler uygun görülen öğrencilerin IBAN bilgileri üzerinden yapılacak.