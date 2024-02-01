Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Teamüller gereği Ankara’da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil" dedi.

Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Lahey’deki uluslararası mahkemenin kararı sadece Filistin davası için değil insanlık davası için dönüm noktasıdır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. (İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Atılan her bomba, kendilerini bu meseleye ne kadar uzak hissederlerse hissetsinler bölge ülkelerinin başkentlerine atılmış bomba gibidir. Teamüller gereği Ankara’da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.  
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