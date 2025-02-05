Kurtulmuş'tan Trump'ın Gazze planına tepki: "Olmayacak duaya amin demesin"

Kurtulmuş, 1,5 yıldır devam eden İsrail saldırılarının ardından Uluslararası Adalet Divanı tarafından soykırım suçlusu olarak yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD’de üst düzey bir kabul görmesine sert tepki gösterdi.

"Dünyanın en büyük gücü olduğunu iddia eden ABD’nin, soykırım suçlusu bir başbakanı ‘kral edasıyla’ ağırlaması, insanlık vicdanını derinden yaralamıştır" diyen Kurtulmuş, ABD halkının da bu durumu ibretle izlediğini belirtti.

"Netanyahu ve çetesi, uluslararası mahkemelerde hesap verecek. Trump’ın çabaları bile onu bu hesaplaşmadan kurtaramayacak. Filistin halkına yapılan bu zulmün hesabı insanlık adına sorulacaktır."

Kurtulmuş, Gazze’nin Filistin halkının vatanı olduğunu ve bu gerçeğin hiçbir güç tarafından değiştirilemeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gazze, ABD’li şirketler için satılık bir kupon arazi değildir. Bu topraklar, Filistin halkının kanlarıyla sulanmış, aziz bir vatandır. Filistinliler, Gazze’den asla vazgeçmeyecek, kıyamete kadar bu topraklar Filistin’in bir parçası olarak kalacaktır."

ABD’nin bölgedeki politikalarını eleştiren Kurtulmuş, Vietnam, Afganistan, Irak ve Gazze’den ders çıkarılması gerektiğini belirtti. "ABD’nin yeni başkanı, Orta Doğu’yu yeni bir savaşa sürükleme hakkına sahip değildir. Türkiye, her zaman barıştan yana olacak ancak haklı tepkisini en güçlü şekilde ortaya koymaya devam edecektir" dedi.

Filistin’in var olma hakkını ve egemenliğini her platformda destekleyeceklerini söyleyen TBMM Başkanı, ABD’ye yönelik net bir uyarıda bulundu:

"Olmayacak duaya 'Amin' demeyin! Bu yanlış politikadan acilen dönmek, hem Orta Doğu’nun hem de dünya barışının geleceği için kritik önem taşımaktadır."