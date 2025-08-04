LGS boş kontenjanlar belli oldu! 2025 lise nakil süreci nasıl işleyecek?

LGS tercih sonuçlarının ardından boş kontenjanlar da açıklandı. Öğrenciler, nakil başvuruları öncesinde e-Okul üzerinden kontenjan ve taban puan bilgilerini görebilecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
LGS boş kontenjanlar belli oldu! 2025 lise nakil süreci nasıl işleyecek?
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LGS 2025 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, liselerdeki boş kontenjanları da yayımladı. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni başvuru imkânı doğarken, nakil süreci de resmen başladı.

LGS BOŞ KONTENJANLARI AÇILDI

Lise tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler için ikinci şans olan nakil sürecinde, okulların boş kontenjan bilgileri ve taban puanları erişime açıldı. Veliler ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden bu bilgilere ulaşabiliyor.

BOŞ KONTENJANLAR NASIL SORGULANIR?

Lise boş kontenjanlarını öğrenmek isteyen adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:

- e-Okul.meb.gov.tr adresine girin."Yerleştirme Sonuçları ve Nakil Tercihleri" sekmesine tıklayın.
- Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapın.
- Tercih edilecek okulların güncel boş kontenjanları ve taban puanlarını görüntüleyin.
- Boş kontenjanlara yapılacak tercihlerle birlikte öğrencilerin yeni okullara yerleşme şansı olacak. Nakil  tercih süreci, belirlenen takvime göre adım adım ilerleyecek.

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