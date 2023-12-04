Maden Kanunu'nda Değişiklik Talebi! 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Sorunlar Sıralandı Çözüm İstendi

4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle sektörün yaşadığı sorunlara ilişkin Maden Sanayi İşverenleri Sendikası bir basın toplantısı düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci İlci, Maden Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.

- Maden Kanunu 80’li yıllarda yapıldı. Mevcut ihtiyacı karşılamıyor. Artık klimalı odalarda oturup kanun hazırlanmasın. Sahadaki madencilerin görüşleri alınarak yapılsın. Madencilik nasıl daha ileri gidebilir. Bürokratlarla birlikte bizim birlikte hazırlamalıyız.

Bütçeye önemli katkı sunulduğu belirtildi, sektörün önemi ve önündeki engeller de anlatıldı.

- Ülkemiz maden ülkesidir, her tarafımız maden. Üretirsek buradaki payımızı daha yüksek seviyeye getirebiliriz, daha da ileri cari açığı kapatabiliriz. Bizim ödediğimiz bedellerle çok büyük ormanlar oluşturuluyor. GSYH payımız yüzde 1. Bu çok düşük.

Özellikle ruhsat konusunda yatırımcıların güvence beklediği ifade edildi.

- Özetle ruhsat güvencesi yok denebilir. Bir proje yapıyorsunuz, sonra bakıyorsunuz ruhsatınız bitiyor mesela sulak alan ilan ediyor, milli park kapsamına alınıyor. Ruhsat güvencesi sağlanması lazım.

Madenciliğin önemine dikkat çeken İlci, atılacak atımlarla sektörün şahlanacağını ve dışa bağımlılığın azalacağını vurguladı.