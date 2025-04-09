Mahir Polat hakkında karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı verildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mahir Polat hakkında karar verildi
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Karar, sağlık durumu göz önünde bulundurularak İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

Polat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Mahir Polat, 29 Mart’ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat’a anjiyo uygulandı.

Tedavisinin ardından 31 Mart’ta taburcu edilen Polat, yeniden cezaevine götürülmüştü.

Polat, 8 Nisan sabahı, sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada yapılan muayenesinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

Adli Tıp’taki değerlendirmenin ardından, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Polat’ın sağlık durumu nedeniyle tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine karar verdi.

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