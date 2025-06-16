Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Besim Dutlulu oldu
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Soruşturma devam ederken bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
AK PARTİ ADAY ÇIKARMADI
AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını söylemişti.