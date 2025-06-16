Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Besim Dutlulu oldu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Besim Dutlulu oldu
Yayınlanma:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Soruşturma devam ederken bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 

AK PARTİ ADAY ÇIKARMADI

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını söylemişti.

İklim krizi deri sanayisini vurdu: Üretim dibe vurdu, satışlar yüzde 60 düştüİklim krizi deri sanayisini vurdu: Üretim dibe vurdu, satışlar yüzde 60 düştüEkonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştüSiyaset
Manisa
Günün Manşetleri
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Besim Dutlulu oldu
İklim krizi deri sanayisini vurdu
DEAŞ'a darbe üstüne darbe!
Vatan Partisi'nden İsrail'e sert çıkış
Trafikte büyük denetim dalgası
Aksaray'da iki sıcak hava balonu düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği
Vatan Partisi'nden İsrail’e karşı eylem
İsrail Ordusu raporunda Türkiye'yi suçladı
Ferdi Zeyrek soruşturmasında üç tutuklama
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı! Meteoroloji'den 17 Haziran alarmı!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
A101'e benzinli motosiklet geliyor! A101'e benzinli motosiklet geliyor!
Kavurucu sıcaklar geliyor! Kavurucu sıcaklar geliyor!
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor