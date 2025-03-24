Mansur Yavaş'a soruşturma açıldı mı? Yanıt geldi

Ankara Valiliğinin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği konserlerle ilgili soruşturma izni vermesi gündeme oturdu. Kararın ardından sosyal medyada, soruşturmanın hedefinin ABB Başkanı Mansur Yavaş olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mansur Yavaş'a soruşturma açıldı mı? Yanıt geldi
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Ankara Valiliği, 2021-2024 yılları arasında belediye tarafından düzenlenen 130 konserin 33’ü hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturma kapsamında, belediyede görevli 9 bürokrat hakkında inceleme yapılacağı bildirildi. Ancak bazı basın organlarında, soruşturmanın doğrudan Mansur Yavaş’a yönelik olduğu yönünde haberler yer aldı.

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM’den yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması başlatıldı’ iddiası manipülasyon içermektedir. Soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, soruşturmanın yalnızca 9 belediye çalışanı hakkında olduğu belirtilirken, konunun çarpıtıldığına dikkat çekildi.

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