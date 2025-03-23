Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’nun tutuklanmasına sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararın ardından yaptığı açıklamada hukuksuzluğa dikkat çekerek, gençlerin tepkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yavaş, "Artık yeter. Gençlere yazık. Meydanlarda olan gençler başka bir iktidar görmediler. Bütün dünyayı görüyorlar. Ülkedeki hukuksuzluğu görüyorlar. Bu sadece Ekrem İmamoğlu işi değil dedi meydanlara çıkan gençler. Son damla oldu. Hak taleplerini görmezden gelmemek lazım. Protestolar, gençlerin anayasal haklarını kullanması umuyorum herkesin gözlerini açmıştır. Ekrem İmamoğlu'na yapılan hukuksuzluk bir şeyin başlangıcı olmuştur. Hak arayan gençlerin bundan sonra meydana çıkıp açık açık hakkını herkesten isteyeceğini ortaya koymuştur" dedi.

Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun tutuklanma kararının hukuki temellerine dair de soru işaretleri olduğunu belirterek, "Ben şimdi haber aldım, gerekçeleri henüz görmedim. Kaçma şüphesi gibi durumlar adli kontrolle engellenebilirdi. Delil karartma ihtimalinden bahsediliyorsa, zaten ne delil var gerçekten merak ediyorum." dedi.