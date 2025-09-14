Mehmet Çek, Öcalan’ın 'Suriye’deki Arap aşiretlerine mektubu' iddialarına tepki gösterdi: Gerçek dışıdır

DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan’ın katıldığı bir yayında, Öcalan’a ait olduğu ileri sürülen “Rojava kırmızı çizgimdir” sözleri yeniden gündeme taşınmış, sosyal medyada ayrıca “Suriye’deki Arap aşiretlerine mektup” iddiası dolaşıma sokulmuştu. Tartışmalar sürerken gazeteci Mehmet Çek, X hesabından yaptığı paylaşımla bu iddialara tepki gösterdi.

Mehmet Çek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Öcalanın Suriye’deki Arap aşiretlerine mektubu şeklinde paylaşılan mektup da ‘Rojava bizim kırmızı çizgimizdir’ şeklinde bir açıklaması da gerçek dışıdır. Öcalanın heyet aracılığıyla yolladığı bir selam manipüle edilerek servis edilmiştir.

Öcalan`ın PKK'nın tüm unsurlarıyla kendini feshettiğini ve silah bırakacağını deklare eden 27 Şubat açıklaması ortada duruyor.

Öcalan`ın kendi heyetleriyle muhabbetleri, tahrif edilmiş açıklamaları suyu bulandırmaya yönelik girişimlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti duymak istediklerini 27 Şubat`ta duymuş, bunları da bir senetle kavileştirmiştir ve devlet şimdi o irade beyanının -şartsız şurtsuz- hayata geçirilmesini, gereklerinin yerine getirilmesini bekliyor.

Suriye sınırlarımızda konuşlandırılan Devletçik ise Türkiye Cumhuriyetinin kırmızı çizgisidir. İsteyen çıkar ‘Biz 27 Şubat açıklamasından geri adım atıyoruz’ da der tabii. Buyursunlar.”

