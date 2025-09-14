EuroBasket 2025’te tarihi başarı: Türkiye Avrupa ikincisi oldu

EuroBasket 2025’in Riga’daki finalinde A Milli Basketbol Takımı, Almanya’ya 88-83 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada bitirdi. Karşılaşma kapalı gişe oynandı; tribünlerde yaklaşık 11 bin taraftar vardı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
EuroBasket 2025’te tarihi başarı: Türkiye Avrupa ikincisi oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

EuroBasket 2025’te şampiyon belli oldu. Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanan finalde Türkiye, Almanya’ya 88-83 kaybederek turnuvayı Avrupa ikincisi tamamladı.

Maça Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Alperen Şengün beşiyle başlayan 12 Dev Adam, ilk çeyreği 24-22 geride kapattı. İkinci periyotta oyunun kontrolünü eline alan Milliler, devreye 46-40 önde girdi. Üçüncü çeyrekte denge bozulmadı ve Türkiye son bölüme 67-66 üstün girdi. Son periyotta ritim bulan Almanya, skoru çevirdi ve mücadeleyi 88-83 kazandı.

Karşılaşma kapalı gişe oynandı; yaklaşık 11 bin kişi tribündeydi. Finali Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, milletvekilleri ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri yerinde takip etti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de salondaydı.

Turnuva boyunca sergilediği performansla finale yürüyen A Milli Takım, EuroBasket 2025’i gümüş madalya ile noktaladı.

Yarın hava nasıl olacak? Sağanak ve kavurucu sıcaklıkların beklendiği iller açıklandıYarın hava nasıl olacak? Sağanak ve kavurucu sıcaklıkların beklendiği iller açıklandıHava Durumu
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonasında dünya ikincisi oldu!Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonasında dünya ikincisi oldu!Spor
Tartıştığı müşteri ateş etti! Eski futbolcunun oğlu silahlı saldırıda öldürüldüTartıştığı müşteri ateş etti! Eski futbolcunun oğlu silahlı saldırıda öldürüldüYurt
basketbol
Günün Manşetleri
Yılın ödüllü astronomi fotoğrafları açıklandı
EuroBasket 2025’te Türkiye Avrupa ikincisi oldu
Esenyurt ilçe kongresinde partililer birbirine girdi!
Can kaybı 64 bin 871’e yükseldi
Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Denizli’de krom madeninde göçük
8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandı
Çok Okunanlar
Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak! Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak!
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor? Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor?
Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri