EuroBasket 2025’te tarihi başarı: Türkiye Avrupa ikincisi oldu

EuroBasket 2025’te şampiyon belli oldu. Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanan finalde Türkiye, Almanya’ya 88-83 kaybederek turnuvayı Avrupa ikincisi tamamladı.

Maça Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Alperen Şengün beşiyle başlayan 12 Dev Adam, ilk çeyreği 24-22 geride kapattı. İkinci periyotta oyunun kontrolünü eline alan Milliler, devreye 46-40 önde girdi. Üçüncü çeyrekte denge bozulmadı ve Türkiye son bölüme 67-66 üstün girdi. Son periyotta ritim bulan Almanya, skoru çevirdi ve mücadeleyi 88-83 kazandı.

Karşılaşma kapalı gişe oynandı; yaklaşık 11 bin kişi tribündeydi. Finali Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, milletvekilleri ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri yerinde takip etti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de salondaydı.

Turnuva boyunca sergilediği performansla finale yürüyen A Milli Takım, EuroBasket 2025’i gümüş madalya ile noktaladı.