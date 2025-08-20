Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti: Memurlar iş bırakacak mı?

Hükümet ile memurlar arasında 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı. Memur-Sen, hükümetin teklif ettiği zam oranlarını yetersiz buldu ve süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşımaya karar verdi.

Hükümet, 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7; 2027 yılı için ise ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif etmişti. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen bin lira taban aylığı artışı teklifi de yinelendi. Memur-Sen ise teklifleri yetersiz bularak itirazda bulundu.

Sendika, 18 Ağustos’ta Türkiye genelinde gerçekleştirdiği miting ve yürüyüşlerle kamu görevlilerinin taleplerini duyurdu. Memur-Sen açıklamasında, teklif revize edilmediği takdirde 22 Ağustos Salı günü iş bırakma eylemlerinin, çadır nöbetlerinin ve mitinglerin başlayacağını duyurdu.

Memur-Sen’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Toplu Sözleşme görüşmeleri 27. günün sonunda uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Kamu görevlilerinin ve emeklilerin refahını artırmak, geçmiş kayıplarını telafi etmek ve ücret adaletini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz mücadele devam edecek. Hakem Kurulu süreci işletilecektir. Kamu işvereninin adaletsiz tutumu karşısında emeğin hakkını savunmaya kararlıyız.”

Sendika, kararlı duruşu ve örgütlü gücü ile memurların taleplerinin karşılanması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

