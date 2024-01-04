MESAM 37 Yaşında! Kuruluş Yıldönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Ettiler

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği 37. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. MESAM Başkanvekili Mustafa Kul, bu ziyaretin gelenekselleşeceğini dile getirdi.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir’e çıktı.

Türkiye’de müzik alanındaki en büyük meslek birliği olan MESAM üyeleri, 37. kuruluş yıldönümü kapsamında mozaleye çelenk bıraktı.

Başkanvekili Mustafa Kul, Anıtkabir özel defterini imzaladı, MESAM’ın Atatürk’ün açtığı bilimsel ve çağdaş yolda çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekti.

Kul, yeni seçilen yönetim kuruluyla birlikte yapılan bu kutlamanın gelenekselleşeceğini vurguladı.

MESAM, Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Ataer, Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu süreçlerde sanatçıların rolüne değindi.

Eserleriyle hafızalarda yer edinen sanatçı Gökhan Kırdar da Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği cumhuriyet birikiminin önemini ele aldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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