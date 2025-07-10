Mesudiye Belediye Başkanı hakkında karar çıktı: Cinsel saldırıdan suçlu bulundu, yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde, Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit hakkında belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki bir kadına yönelik birden fazla cinsel saldırı iddiasıyla 16 Mayıs 2024’te Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, mağdur kadın ifadesinde şunları söyledi:

“Cinsel saldırılara son verebilmek ve delil oluşturabilmek için Koçyiğit’in depoya geldiği 18 Mart tarihinde arkadaşından aldığı telefonu gizleyerek cinsel saldırı anını video kaydına aldığını, cinsel saldırı esnasında kendisinin ‘yapma’ diyerek Koçyiğit’in elini ısırarak karşı koyduğunu da” belirtti.

SAVCILIK: “RIZAYA DAYALI BİR İLİŞKİ DEĞİL”

6 Ocak 2025’te hazırlanan iddianamede, “Herhangi bir gönül ilişkisi veya rızaya dayalı bir ilişkinin olmadığının anlaşıldığı, son eyleme yönelik telefon ile çekilmiş kamera kaydı ve çözümleme tutanağı incelendiğinde müştekinin herhangi bir rızasının bulunmadığı anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Savcı, Belediye Başkanı Koçyiğit’in “zincirleme şekilde basit cinsel saldırı” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

“LÜKS ARABA TEKLİF EDİLDİ” İDDİASI

26 Şubat’ta Mesudiye Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, mağdur kadın şikayetten vazgeçmesi halinde kendisine lüks bir araba teklif edildiğini söyledi.

Sanık Cengiz Koçyiğit ise duruşmadaki savunmasında suçlamaları reddederek, kadının rızası olduğunu öne sürdü.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Dava sürecinde savcı, Koçyiğit’in tutuklanmasını talep etti. Mütalaada şu ifadeler yer aldı:

“Sanık her ne kadar üzerine atılı suçlamaya yönelik inkarda bulunmuş ise de herhangi bir gönül ilişkisi veya rızaya dayalı bir ilişkinin olmadığının anlaşıldığı… Ayrıca kovuşturmanın bu aşamasında sanığın mağdurun üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulduğu… Sanığın üzerine atılı suçun niteliği ve mahiyeti bakımından sanığın bu aşamada tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.”

Savcının talebine rağmen, mahkeme tutuklama talebini reddetti. Ancak 9 Temmuz’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Koçyiğit’e yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, cinsel saldırı suçundan önce 5 yıl hapis cezasına, ardından indirime gidilerek 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.