Mezitli’de Blok3 konserinde sert müdahale: Güvenlik görevlisi tutuklandı
Mersin’in Mezitli ilçesinde düzenlenen Blok3 konserinde damdan izlemek isteyen gençlere sert müdahalede bulunan özel güvenlik görevlisi M.B.A., ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.
Mersin’in Mezitli ilçesinde düzenlenen konserde özel güvenlik görevlisinin gençlere uyguladığı şiddet yargıya taşındı.
12 Eylül akşamı Akdeniz Mahallesi’nde, Mezitli Belediyesine ait Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen Blok3 konserinde damdan izlemek isteyen gençlere özel güvenlik görevlileri sert müdahalede bulundu. Müdahale sırasında gençlerden biri çatıdan aşağı atılırken, bir diğerinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler büyüdü. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşılan görüntüleri ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında güvenlik görevlisi M.B.A., gençler C.B.A. ve S.E.K.’yi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.A., çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı