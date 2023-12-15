Milletvekili Hasan Bitmez Son Yolculuğuna Uğurlandı! TBMM'de Fenalaşarak Hayatını Kaybetmişti

Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Bilkent Şehir Hastanesinde iki gün boyunca yaşam mücadelesi veren Hasan Bitmez 14 Aralık'ta, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Milletvekili Bitmez için İstanbul’daki Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Bitmez'in babası Salih Bitmez ile yakınlarının yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Vatan Partisi heyeti ve yüzlerce kişi katıldı.

Cenaze namazı sonrasında konuşan Temel Karamollaoğlu, törene katılanlara teşekkür ederek, aile fertlerine sabırlar diledi.

Hasan Bitmez'in cenazesi İstanbul Merkezefendi Mezarlığı’nda toprağa verildi.