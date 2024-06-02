Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Sınır ötesinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Harkuk ve Metine ile Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 16 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Metine bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan operasyonlarda etkisiz hâle getirilen teröristlerin sayısını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Kaynak: Anadolu Ajansı