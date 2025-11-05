MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle İstanbul’da görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Gazze’deki ateşkes süreci ve Türkiye’nin arabuluculuk rolü ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 5 Kasım 2025 tarihinde İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetiyle görüştü.

Yapılan görüşmede Hamas heyeti, “Gazze Ateşkes Anlaşması” kapsamında ateşkesin sağlanması ve sürecin izlenmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye’nin üstlendiği arabuluculuk ve garantörlük rolü için teşekkürlerini iletti.

Heyet, İsrail tarafının ihlallerine rağmen ateşkes anlaşmasına bağlılıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Taraflar, ateşkes sürecinin sağlıklı işlemesi için atılacak adımları, mevcut sorunların çözüm yollarını ve ateşkes planının sonraki aşamalarının uygulanması konusunda izlenecek stratejileri ele aldı.

Görüşmede ayrıca, Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar ve bölgedeki insani krizin sona erdirilmesi yönündeki çabalar hakkında bilgi paylaşıldı. Daha fazla yardımın ulaştırılabilmesi için uluslararası kuruluşlarla yürütülen koordinasyon çalışmaları da değerlendirildi.

