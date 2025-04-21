MKYK’da kritik gündem: Öcalan’ın mesajı, ekonomi ve Gazze

Toplantıda ayrıca, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti içerisinde yer alan Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle yavaşlayan “Terörsüz Türkiye” çalışmalarında gelinen son durum değerlendirilecek. Öcalan’ın mesajı sonrası şekillenecek sürecin planlaması da masada olacak.

Ekonomiyle ilgili gelişmelerin de gündeme alınacağı toplantıda, enflasyonla mücadelede gelinen nokta, alınan tedbirler ve bunların sonuçları değerlendirilecek.

Dış politika başlıkları kapsamında, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıların ve Suriye üzerinden Türkiye’ye yönelik verilen mesajların da toplantıda ele alınması bekleniyor.

MKYK’da kimler var?

AK Parti’nin Ankara Spor Salonu’nda düzenlediği 8. Olağan Büyük Kongre’de yapılan tüzük değişikliği sonrası MKYK’de önemli değişiklikler yaşandı. 36 üye yerini korurken, 39 yeni isim listeye dahil oldu. Böylece kurulun yüzde 52’si yenilendi.

İşte AK Parti MKYK asil üyeleri:

Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Ayşe Keşir, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Çiğdem Karaaslan, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Efkan Ala, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyyüp Kadir İnan, Fahrettin Yahşi, Fatih Sadullah Selman, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hülya Terzioğlu, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşad Zorlu, Mahir Ünal, Mehmet Kırmızı, Mehmet Umut Tuncer, Melek Duman, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Mesut Özil, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Elitaş, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Mustafa Şen, Naim Makas, Nihat Zeybekci, Nihal Ayan, Osman Gökçek, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Ünal Karaman, Veli Arslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya, Zakir Avşar ve Ziya Serdar Kılıç.

MKYK yedek üyeleri ise şöyle:

Arzu Silin Günaydın, Ayşe Nur Nacar, Barış Özerol, Burhan Çakır, Şevki Şar, Mücahit Yanılmaz, Fatime Yurduseven, Muhammed Emin Saraç, Cansın Yılmaz Yaşar, Emre Cemil Ayvalı, Davut Coşkun Şiviloğlu, Büşra Ergenç, Ceren Tuncer, Fehmi Küpçü, Jülide İskenderoğlu, Ensar Topçu, Serpil Yılmaz, Mahmut Eminmollaoğlu, Funda Ozan Akyol, Harun Armağan, Harun Çelik, İsmail Kaya, Kasım Bostan, Mehmet Ali Kurt, Mehmet Ali Okur, Mehmet Karabay, Mehmet Umur, Muhammed Ali Uçar, Murat Çiçek, Mustafa Hasgül, Mürsel Çavdar, Cemal Bekle, Ömer Arvas, Sevde Sena Dağlı Akdemir, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş.