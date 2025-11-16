Mobil bankacılıkta yeni dönem: Hesaplar artık böyle korunacak

Dolandırıcılığa karşı mobil bankacılıkta kimlik dışında biyometrik veri ve çipli kredi kartı zorunluluğu gündeme geldi. Para transferlerinde yüz tanıma, göz taraması, parmak izi gibi güvenlik adımları uygulanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Mobil bankacılıkta yeni dönem: Hesaplar artık böyle korunacak
Yayınlanma: Güncellenme:

Mobil bankacılık üzerinden yapılan dolandırıcılık ve hesapların bir anda boşalması gibi büyük sorunların engellenmesi için yeni bir adım atılıyor. Hesaba tanımlı müşterilerin biyometrik özellikleri de sisteme eklenecek. Para transferinde 'yüz tanımlama', 'göz taraması', 'parmak izi' veya 'ses tanımlama' gibi ek güvenlik önlemleri gelecek.

MOBİL BANKACLIĞA BİYOMETRİK VERİLER EKLENECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre dolandırılma vakalarının önüne geçilmesi için bankalarda hesaplara tanımlı olan müşterilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra biyometrik özellikler de eklenecek.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ÖNLEM

Kişiye özel bu güvenlik tanımlamalarında; ses, parmak izi, yüz ve göz taramalarının olması bekleniyor. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'nda değişikliklere gidilmesi bekleniyor. Özellikle 65 yaş üstü kesimlerin daha güvenli şekilde bankacılık sistemini kullanması bekleniyor.

KİMLİK GİBİ KREDİ KARTLARINA DA ÇİP TAKILACAK

Yeni Şafak, söz konusu teklifin Ak Parti tarafından hazırlandığını, bankalar tarafından verilen kartlara müşterilerin yüz ve parmak tanımlama özelliklerini taşıyan özel çip takılmasının zorunlu olacağını, bu düzenlemenin de 11'nci yargı paketi içerisinde yer almasının beklendiğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: İki çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor, satışı yasaklandıTicaret Bakanlığı açıkladı: İki çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor, satışı yasaklandıGündem
Akaryakıt fiyatları son dakika: 16 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu?Akaryakıt fiyatları son dakika: 16 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu?Ekonomi
Meteoroloji hava durumu raporu: Kar ve sağanak yağışın etkili olacağı iller belli olduMeteoroloji hava durumu raporu: Kar ve sağanak yağışın etkili olacağı iller belli olduYurt
Mobil bankacılık çip biyometrik
Günün Manşetleri
İki çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Beşiktaş'ta metro inşaatında çökme meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuşuyor
‘Sessizliğin Ortasında Bir Çığlık’ Ulusal Kanal'da
Zehirlenen aileden sonra 2 kişi fenalaştı!
Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün!
Roketli saldırıda ölü ve yaralılar var
35 milyonluk vurgunda 14 tutuklama
CHP’den HSK’ya şikâyet
5 şehirde bu gece toz taşınımı bekleniyor
Çok Okunanlar
2026 Ocak zammı belli oluyor 2026 Ocak zammı belli oluyor
Çorum'da korkunç kaza: Otostopla bindiği araç mezarı oldu Çorum'da korkunç kaza: Otostopla bindiği araç mezarı oldu
Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor Bu illerde kar ve sağanak yağış bekleniyor
Akaryakıt fiyatları son dakika Akaryakıt fiyatları son dakika
Hesaplar artık böyle korunacak Hesaplar artık böyle korunacak