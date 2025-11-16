Mobil bankacılıkta yeni dönem: Hesaplar artık böyle korunacak

Mobil bankacılık üzerinden yapılan dolandırıcılık ve hesapların bir anda boşalması gibi büyük sorunların engellenmesi için yeni bir adım atılıyor. Hesaba tanımlı müşterilerin biyometrik özellikleri de sisteme eklenecek. Para transferinde 'yüz tanımlama', 'göz taraması', 'parmak izi' veya 'ses tanımlama' gibi ek güvenlik önlemleri gelecek.

MOBİL BANKACLIĞA BİYOMETRİK VERİLER EKLENECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre dolandırılma vakalarının önüne geçilmesi için bankalarda hesaplara tanımlı olan müşterilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra biyometrik özellikler de eklenecek.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ÖNLEM

Kişiye özel bu güvenlik tanımlamalarında; ses, parmak izi, yüz ve göz taramalarının olması bekleniyor. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'nda değişikliklere gidilmesi bekleniyor. Özellikle 65 yaş üstü kesimlerin daha güvenli şekilde bankacılık sistemini kullanması bekleniyor.

KİMLİK GİBİ KREDİ KARTLARINA DA ÇİP TAKILACAK

Yeni Şafak, söz konusu teklifin Ak Parti tarafından hazırlandığını, bankalar tarafından verilen kartlara müşterilerin yüz ve parmak tanımlama özelliklerini taşıyan özel çip takılmasının zorunlu olacağını, bu düzenlemenin de 11'nci yargı paketi içerisinde yer almasının beklendiğini kaydetti.