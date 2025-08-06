Moda dünyasında kriz! Zara reklamı "zayıflık algısı" nedeniyle yasaklandı

İngiltere Reklam Standartları Otoritesi (ASA), Zara'nın iki farklı reklam kampanyasını, “sağlıksız derecede zayıf” görünen modeller içerdiği gerekçesiyle yasakladı. ASA, reklamların gençler ve toplum genelinde zararlı beden algılarını teşvik ettiğini belirterek görüntülerin yayınlanmasını “sorumsuzca” buldu.

ABARTILI GÖLGE VE POZLAR TEPKİ ÇEKTİ

Yasaklanan reklamlardan biri, kısa elbiseyle poz veren bir modelin bacaklarının gölgelerle fazlasıyla ince gösterildiği tanıtımdı. Diğer reklamda ise modelin pozisyonu nedeniyle köprücük kemiklerinin çıkıntılı ve belirgin bir şekilde ön plana çıktığı ifade edildi. ASA, kullanılan ışık, gölge ve poz tekniklerinin “orantısız ve sağlıksız beden imajı” yansıttığını belirtti.

Zara’dan gelen açıklamada, reklamlarda yer alan modellerin sağlık durumunun çekim sırasında yerinde olduğu ve bu durumu belgeleyen tıbbi raporların bulunduğu belirtildi. Marka, görseller üzerinde yalnızca “çok küçük ışık ve renk ayarlamaları” yapıldığını, doğrudan bir şikayet alınmadığını ve kurallara uygun davrandıklarını savundu.

2007 RAPORUNA ATIF YAPILDI

Firma, İngiltere'de daha önce yayınlanan ve moda endüstrisine yönelik sağlık kriterlerini içeren “Fashioning a Healthy Future” adlı 2007 tarihli raporun tavsiyelerine uygun davrandıklarını ifade etti. Açıklamada, özellikle modellerin sağlık durumlarının belgelenmesi gerektiğine dair üçüncü maddeye uyulduğu vurgulandı.

Zara’nın reklamlarının yasaklanması, moda sektöründe benzer örneklerin ardından geldi. Temmuz ayında Marks & Spencer’ın bir reklamı, modellerin bacaklarının kamera açısıyla olduğundan daha ince gösterildiği gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bir diğer giyim markası Next ise ASA’nın kararına karşı çıkarak, reklamdaki modelin zayıf ama “formda ve sağlıklı” olduğunu savunmuştu.